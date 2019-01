'Espero fazer igual ou até melhor que o Gustavo no Fortaleza', diz Pedro Júnior

O centroavante Pedro Júnior se destacou no futebol brasileiro, ao marcar um gol na final do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, em 2006, em cima do Internacional, no empate em 1a1, quando o tricolor gaúcho se sagrou campeão. De lá para cá sua vida mudou muito e ele partiu para o futebol asiático no ano seguinte, atuando no Japão e na China durante todo esse tempo. Por último, estava no Whuan Zall, da China, e antes esteve no Kashima Antlers, do Japão, também em 2018.

"Sou um jogador que gosta de jogar de centroavante, mas que tem também uma facilidade de atuar pelas beiradas do campo", disse o jogador. Tendo surgido no Vila Nova, passou por Grêmio, São Caetano, Cruzeiro, depois de se transferiu para o futebol asiático, onde estava durante todo esse período. "Fui para o futebol asiático em 2007 e construí uma história bacana lá. Agora espero retornar, fazer uma boa campanha pelo Fortaleza e continuar minha trajetória aqui na Série A".

Pedro Júnior, de 31 anos, disse que o futebol japonês, em termos de correria, não fica a dever ao futebol brasileiro e que por essa razão ele se sente tranquilo para fazer uma readaptação. "No Japão, o futebol também é muito corrido e não fica a dever em nada o daqui", declarou.

A cerca de ser um dos candidatos substituir Gustavo, disse: "Ele construiu uma bela história aqui, marcando 30 gols. Espero treinar o bastante para se o Rogério Ceni quiser - com toda humildade e respeitando a todos- eu possa fazer muito pelo Fortaleza igual ou até melhor que o Gustavo", disse o atleta.