Equipe profissional do Atlético Cearense vence sub-20 do Ceará em amistoso

Em amistoso disputado no estádio Franzé Moraes, na desta desta quarta-feira (19), na Cidade Vozão, em Itaitinga, o time principal Atlético Cearense, ex-Unilinic, goleou a equipe sub-20 do Ceará por 4 a 0 com três gols do centroavante Rômulo e um do meia Alan.

O jogo serviu para que os técnicos observassem seus atletas, já que em 2019 a Águia da Precabura disputará o Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o sub-20 do Vovô tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada no mês de janeiro.

Já visando a próxima temporada que será de calendário cheio e competitivo, o Atlético se reapresenta no Ninho da Águia, às 8h30 desta quinta (20).