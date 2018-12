Enercino deve ser o novo reforço do Ferroviário

Campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário deve acertar nas próximas horas a contratação de Enercino para 2019. A informação foi confirmada pela reportagem através de uma fonte ligada ao clube da Barra. A equipe coral irá disputar a Série C do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além do Campeonato Cearense, na próxima temporada.

O meia, que é natural de Cacimba de Areia/PB, estava atuando pela equipe do Esporte de Patos/PB, onde conquistou o título de campeão da segunda divisão do Campeonato Paraibano nesta sexta-feira (7).

Com muita experiência no currículo, o armador de 34 anos coleciona passagens por equipes como Nacional/PB, Cruzeiro/PB, Sergipe/SE, Santa Cruz/PB, Serra Talhada/PE, Timbaúba/PE, Auto Esporte/PB, Sabugy/PB, CSP/PB, Atlético Cearense (ex-Uniclinic), Sampaio Corrêa/MA, Inter de Lages/SC, Juazeirense/BA e Esporte/PB, onde está atualmente.

Em 2016 o meia vestiu a camisa da Águia da Precabura e se destacou durante a primeira divisão do Campeonato Cearense marcando sete gols em 19 jogos e sendo um dos responsáveis por levar a equipe à final do estadual, garantindo uma vaga na Série D do Brasileirão de 2017.