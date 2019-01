Enercino dedica comemoração de um dos gols ao hit do momento: 'Jenniffer do tinder'

Autor de dois dos quatro gols na vitória do Ferroviário sobre o Guarani de Juazeiro, nesse último domingo (13), no estádio Romeirão, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, Enercino voltou a fazer comemorações irreventes. Em um dos gols, o meia comemorou cantando o hit do momento: "O nome dela é Jennifer".

"Eu não sabia a música completa, então cantei só a metade", brincou o camisa 7 do Ferrão. "Vamos entrar na onda".

Após duas partidas seguidas com derrotas para Atlético Cearense e Guarany de Sobral, o Tubarão da Barra comemorou seu primeiro triunfo sobre o Leão do Mercado com uma goleada por 4 a 0, sendo dois gols de Edson Cariús, um dos principais artilheiros do Brasil no ano passado com 25 gols, e dois do meia Enercino.

"Fico muito feliz pelos dois gols, mas mais feliz ainda pela vitória da equipe. Espero que possamos dar continuidade na competição e conseguir mais vitórias para alcançar a parte de cima da tabela", finalizou.

A comemoração do segundo gol de um dos artilheiros da tarde do domingo foi em homanagem à sua cidade natal. Nascido em Cacimba de Areia, na Paraíba, o meia usou a chuteira para fazer de telefone em uma "ligação" para o munício paraibano.

O Ferroviário volta à campo já na próxima quarta-feira (16), contra o Iguatu, às 21h30, no estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada do Estadual.