Enercino confirma acerto com Ferroviário

De olho nas competições que irá disputar em 2019 - Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C do Campeonato Brasileiro -, o Ferroviário acertou a contratação com Enercino, confirmou o jogador em entrevista ao Diário do Nordeste na tarde desta sexta-feira (7).

Aos 31 anos, o meia volta ao Estado do Ceará dois anos depois de ter se destacado durante o Campeonato Cearense pelo Atlético Cearense, antigo Uniclinic. Em 19 partidas, o armador marcou sete gols.

"Estou com uma expectativa muito boa de fazer o meu melhor", disse o jogador. "Quero dar muitas alegrias ao torcedor e sempre pensando em ser campeão".

Enercino estava atuando pelo Esporte Clube de Patos, da Paraíba, onde conquistou o título de campeão da segunda divisão do Campeonato Paraibano e marcou cinco gols em cinco partidas.

Com contrato até o final da Série C de 2019, o atleta viaja para Fortaleza na próxima segunda-feira (10) e já se junta ao elenco coral.