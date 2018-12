Empresário de Richardson crava: "Negócio está fechado"; Ceará lucra R$ 5 milhões

O volante Richardson está próximo de deixar o Ceará. Segundo o empresário do jogador, Lenílson Santana, a negociação com o Kashiwa Reysol está fechada, restando apenas partes burocráticas a serem resolvidas. Ele também declarou que, com a proposta, o Ceará lucrará acima de R$ 5 milhões. O Kashiwa Reysol quer comprar o passe de Richardson, ficando com 80%. Os 20% restantes ficariam com o Ceará.

"É até um pouco mais (do que 5 milhões de reais), porque o Ceará ainda vai ficar com 20%... É praticamente a multa. Está fechado já. Faltam as partes burocráticas dos dois clubes, por conta do Natal, mas já está tudo encaminhado", disse o empresário do jogador.

Após três temporadas no Vovô e grande campanha na Série A, o atleta, com contrato até 2021 recebeu até proposta de extensão de vínculo no Ceará, devido ao assédio de outros clubes.

Com o Ceará, Richardson conquistou o bicampeonato cearense em 2017, o acesso à Série A em 2017 e a permanência do clube na elite.

Valores

De acordo com o ranking realizado pelo jornalista Cassio Zirpoli, essa é a maior negociação do estado do Ceará, superando a venda de Arthur, para o Palmeiras, e a 24ª maior do Nordeste, empatando com o volante Marcelo, do Vitória, para um clube israelense.