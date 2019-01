Empresário de Everson viaja para conversar com Ceará e definir futuro do goleiro

Após receber proposta do Santos por Everson, goleiro do Ceará, o empresário do atleta, Edson Neto, chega à capital cearense, nesta terça-feira (8), para conversar com a diretoria do Alvinegro cearense e definir o futuro do jogador que está no clube desde 2015. O camisa 01 do Vovô renovou recentemente o seu vínculo com o clube, tendo validade no fim de 2021 e com a multa rescisória seguindo no valor de R$ 6 milhões.

Com quatro temporadas no Vovô, o goleiro, apesar da gratidão, deseja seguir em frente na carreira e defender a camisa do time da Baixada Santista, segundo informou seu agente. O Santos teria oferecido pagamento parcelado pela compra do atleta, o que não foi aceito pela diretoria do Ceará, gerando impasse na negociação.

Presidente do clube de Porangabuçu, Robinson de Castro se manifestou sobre a situação e disse que o goleiro só sai se a multa for paga de forma integral e à vista.

O futuro do atleta deve ser decidido nos próximos dias.