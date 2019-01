Emiliano Sala será homenageado na 24ª rodada da Premier League

A equipe do Cardiff City, traumatizada pelo acidente de Emiliano Sala, se prepara para voltar a campo na terça-feira (29), contra o Arsenal fora de casa, pela 24ª rodada da Premier League.

A emoção ainda está viva entre os 'Bluebirds', pouco mais de uma semana após a tragédia. Nesta segunda-feira (28), o técnico Neil Warnock disse que havia pensado em se demitir antes de descrever um quadro desolador de seus jogadores, com alguns se sentindo muito "mal".

"Você pensa 24 horas por dia sobre se deve continuar ou não", disse ele, ostentando no casaco um Narciso, a flor símbolo do País de Gales, em homenagem ao argentino.

Um minuto de silêncio também será respeitado, assim como em todos os jogos da Premier League na terça e na quarta-feira.

"É impossível dormir, estou no futebol há 40 anos e tem sido de longe a semana mais difícil da minha carreira, uma semana traumatizante. E continua sendo", disse o técnico em sua primeira coletiva de imprensa após o desaparecimento do argentino.

Warnock revelou que vários jogadores do Cardiff conversaram com psicólogos. A equipe luta para sair da zona de rebaixamento.

Longe do drama vivido pelos galeses, o Manchester United e o Manchester City vão tentar aproveitar o embalo do bom fim de semana para dar sequência à ascensão no campeonato.

Depois de vencerem o Arsenal, na sexta-feira (26), por 3 a 1 pela quarta rodada da FA Cup, os novos 'Diabos Vermelhos' de Ole Gunnar Solskjaer vão enfrentar o Burnley.

Desde a chegada do técnico norueguês no fim de dezembro, o Manchester United obteve oito vitórias (somando todas as competições) e está a apenas três pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Já o Manchester City vai encarar o Newcastle, que também está em apuros. A equipe de Pep Guardiola não quer perder de vista o Liverpool, que recebe o Leicester, na quarta-feira (30), e lidera com quatro pontos de vantagem.

Na quarta-feira, o Chelsea, que venceu com facilidade o Sheffield Wednesday, no domingo (27), na Copa da Inglaterra por 3 a 0, tem a missão de subir na tabela no campeonato inglês. Os jogadores ouviram duras críticas feitas pelo próprio técnico Maurizio Sarri após a derrota para o Arsenal na última rodada. O treinador italiano vai poder contar com a presença do atacante argentino Gonzalo Higuain, que estreou na copa.

O Tottenham, eliminado nas duas copas em uma semana, terá pelo menos uma boa notícia nesta quarta-feira contra o Watford. O sul-coreano Son Heung-min, que disputava a Copa da Ásia, vai poder reforçar o ataque, setor abalado pelas contusões de Harry Kane e Dele Alli.