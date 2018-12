Em repost, Madson agradece recepção no Catar e espera arrebentar no Fortaleza

Ídolo no Catar e anunciado como reforço pelo Fortaleza, o meia Madson utlizou a postagem da esposa nas redes sociais para agradecer ao clube Al Khor, onde atuou por seis temporadas. Admitindo que abriu as portas para um novo desafio no Brasil, o atleta, através da publicação dela, prometeu muita dedicação e chamou a torcida tricolor de "fervorosa", que respondeu a publicação com muitas mensagens de apoio no Leão do Pici.

Com 32 anos, o atleta começou a carreira no Volta Redonda e chamou a atenção do futebol brasileiro com a qualidade técnica apresentada nas exibições por Vasco, Atlhetico/PR e Santos, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2010. Já no Oriente Médio, não chegou a acumular títulos, mas era apontado como uma estrela e marcou 10 gols em 19 jogos na última temporada.

A contratação foi a 8ª anunciada pelo Fortaleza para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria tricolor acertou acordo também com: goleiro Felipe Alves (ex-Athlético/PR); zagueiro Patrick (ex-Oeste); lateral-esquerdo Carlinhos (ex-América/MG); lateral-direiro Diego Ferreira (ex-Athlético/PR); volante Paulo Roberto (ex-Corinthians); atacantes Edinho (ex-Atlético/MG) e Júnior Santos (ex-Ponte Preta).