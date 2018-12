Em novo formato, sorteio da Copa do Brasil definirá 40 duelos nesta quinta-feira

Com um novo formato, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2019, marcado para ocorrer nesta quinta-feira, às 20 horas, na sede da CBF, no Rio, definirá 40 confrontos envolvendo os 80 times que disputam este estágio inicial da competição.

Nesta edição do sorteio, a entidade que comanda o futebol nacional optou por dividir as 80 equipes em oito grupos com 10 times em cada um, sendo que os duelos desta fase serão realizados em jogo único, com mando de campo do time que possuir posição inferior no ranking de clubes da CBF.

A Copa do Brasil de 2019 está prevista para começar no dia 6 de fevereiro, sendo que outros 11 times vão abrir campanha no torneio apenas na quinta fase, que é equivalente às oitavas de final. No caso, as equipes vão se juntar aos cinco clubes que passarem pelo terceiro estágio eliminatório.

No sorteio desta quinta, os 80 clubes serão ordenados de acordo com as suas respectivas posições no ranking de clubes da CBF e distribuídos em dez chaves. Por meio de nota publicada na última quarta-feira em seu site oficial, a entidade esclareceu também que, caso dois ou mais times tenham a mesma posição neste ranking, serão levadas em conta as colocações no Ranking Nacional de Federações (RNF) para ordenar as equipes. Esses postos determinarão a sequência do sorteio.

Com base nestes critérios, os dez clubes mais bem ranqueados, exceto os já classificados por antecipação para a quinta fase da Copa do Brasil, farão parte do Grupo A, os dez seguintes integrarão o Grupo B e assim sucessivamente até se formar o Grupo H. Diferentemente do que ocorrerá na primeira fase, a definição dos mandos de campo dos duelos do estágio seguinte da competição será determinada por meio de sorteio.

Atual bicampeão do torneio, o Cruzeiro entra na competição apenas nas oitavas de final, assim como todos os participantes do País na Libertadores - Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG -, o Atlético-PR, sétimo colocado do Brasileirão, o Sampaio Corrêa, campeão da Copa Nordeste, o Paysandu, campeão da Copa Verde, e o Fortaleza, vencedor da Série B.

Confira a composição dos grupos do sorteio desta quinta-feira:

Grupo A

Santos

Corinthians

Chapecoense

Botafogo

Fluminense

Vasco

Bahia

Sport

Vitória

Ponte Preta

Grupo B

América-MG

Coritiba

Avaí

Figueirense

Ceará

Goiás

Atlético-GO

Paraná

Santa Cruz

Criciúma

Grupo C

Luverdense-MT

Juventude

CRB

Vila Nova-GO

Londrina

Náutico

Oeste

Joinville

Boa-MG

Brasil de Pelotas

Grupo D

ABC

Guarani

CSA

Botafogo-PB

Cuiabá

Tupi-MG

América-RN

ASA

Remo

Ypiranga-RS

Grupo E

Tombense-MG

Moto Club-MA

Rio Branco-AC

Juazeirense-BA

Campinense-PB

Aparecidense-GO

River-PI

Ferroviário-CE

Altos-PI

São José-RS

Grupo F

URT-MG

Brusque-SC

Itabaiana-SE

Central-PE

Sinop-MT

Boa Vista-RJ

São Raimundo-PA

Sergipe-SE

São Raimundo-RR

Real Desportivo-RO

Grupo G

Imperatriz-MA

Atlético Cearense-CE

Brasiliense-DF

Tubarão-SC

Manaus-AM

Corumbaense-MS

Foz-PR

Palmas-TO

Fast Club-AM

Americano-RJ

Grupo H

Mixto-MT

Galvez-AC

Votuporaguense-SP

Avenida-RS

Bragantino-PA

Santa Cruz-RN

Sobradinho-DF

Operário-MS

Serra-ES

Ypiranga-AP