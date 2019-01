Em nota oficial, Ceará e Fortaleza lamentam morte do comentarista Sérgio Pinheiro

Representates do Estado do Ceará na elite do futebol brasileiro, os clubes Ceará e Fortaleza lamentaram, através de suas páginas oficiais, a morte do comentarista esportivo Sérgio Pontes. O cronista de 75 anos faleceu na manhã desta sexta-feira (4), vítima de uma infecção, deixando sua esposa, uma filha e dois netos.

"É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube comunica o falecimento do Comentarista Esportivo Sérgio Pinheiro", disse o Tricolor do Pici.

O Fortaleza através de sua Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho de Ética, Conselho Fiscal, Comissão Técnica, Atletas e Funcionários se solidariza e presta as condolências à família e amigos de Sérgio Pinheiro. Confira a nota completa: https://t.co/bt2tzIWVg9 — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 4 de janeiro de 2019

"O jornalismo do estado do Ceará se enlutece com a perda irreparável de quem se entregou por mais de 50 anos pela profissão. O Ceará Sporting Club decreta luto de um dia e, nesse período, a bandeira de nossa agremiação permanecerá a meio mastro", divulgou a diretoria do Alvinegro por meio da página do clube.

Conhecido pelo bordão "tá falando com ele", Sérgio trabalhou por cerca de 20 anos entre períodos alternados no Sistema Verdes Mares, onde construiu a maior parte da carreira fazendo os seus comentários na Rádio Verdes Mares, TV Verdes Mares e TV Diário. Atualmente, era comentarista na rádio Expresso FM.

O seputalmento ocorrerá no cemitério Parque de Paz, às 9h30, deste sábado (5). Local e horário do velório ainda não foram divulgados.

