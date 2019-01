Em Lisboa, cearense Daniel Beleza conquista Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

Tricampeão Mundial Master, cinco vezes campeão Pan Americano, 30 vezes campeão International Open, 15 vezes campeão do International New York, campeão do German Nationals - competições realizadas pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) - o cearense Daniel Beleza se tornou campeão faixa preta no Peso Pena Master do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu de 2019, maior competição do continente europeu. Realizado entre os dias 14 e 20 de janeiro, cerca de 500 atletas participaram do torneio que aconteceu em Lisboa, Portugal.

Multicampeão, Daniel nasceu no Rio de Janeiro, mas é radicado em Fortaleza desde os seus primeiros anos de vida. A conquista levou o atleta de 41 anos a ter um prêmio inédito em sua vasta coleção de títulos.

"Foi um título inédito em minha carreira e estou extremamente feliz por mais essa conquista", comemorou Daniel. "Foi uma competição muito difícil e acirrada, mas consegui imprimir o meu ritmo".

Para garantiro lugar mais alto no pódio do Pavilhão Multiusos de Odivelas, ginásio poliesportivo na capital portuguesa, o cearense precisou vencer quatro lutas duras, no qual as três primeiras foram vencidas por nocaute e a última, que lhe deu o título de campeão, ganhou na vantagem por pontuação derrotando outro brasileiro.

Daniel volta a disputar faixa no final de feveiro, em Londres, no Open Londres, evento realizado pelo IBJJF. Poucos dias depois, no início de março, o cearense vai concorrer no Grand Slam, também na capital inglesa, em campeonato organizado pela Federação de Abu Dabhi.