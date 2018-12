Em evento do UFC Fortaleza, Raphael Assunção e Marlon Moraes prometem luta eletrizante em 2019

A 3ª edição do UFC Fortaleza já começou. Marcado 2 de fevereiro de 2019, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o evento iniciou as preparações. Nesta terça-feira(11), no media day do UFC Fight Night, os confirmados da luta principal do evento Raphael Assunção e Marlon Moraes foram as estrelas.

Raphael vem de quatro vitórias seguidas, sendo uma delas sobre o adversário no UFC Fortaleza dele, em uma decisão dividida no UFC 212, no Rio de Janeiro, em junho de 2017. Durante a coletiva de imprensa no Hotel Gran Marquise, o pernambucano, atual número 3 da divisão comentou a expectativa de reencontrar o oponente na capital cearense.

"Pessoal me recebeu super bem, estou super feliz. Tenho boas lembranças de Fortaleza e pretendo repetir essas boas memórias dia 2 de fevereiro. É um prazer tremendo lutar perto da minha cidade natal, Recife. Vai até vir uma caravana, família também estará presente, estou bem feliz pela oportunidade", destacou Assunção.

Marlon Moraes vem de uma crescente. O lutador vem chamando atenção no mundo do MMA após vencer as duas últimas lutas dele com nocautes avassaladores. No reencontro com Raphael, o lutador promete um grande espetáculo.

"Acho que o público de Fortaleza tem de ficar feliz por ver um brasileiro enfrentando outro brasileiro. Independente do resultado, o Brasil vai ter um atleta representando lá em cima e eu cheguei aqui e fui muito bem recebido, um público maravilhoso. Tenho um bom entrosamento com o povo nordestino. Apesar de ser minha primeira vez, estou me sentindo em casa. Estou feliz. Mal posso esperar para dar ao público o que ele mais gosta, nocautes e lutas eletrizantes", garante.

Ainda nesta terça, Rodrigo Minotauro, embaixador do Ultimate no Brasil, e os lutadores Raphael Assunção e Marlon Moraes, participam de duas sessões de fotos e autógrafos, na loja oficial do evento, no Shopping Iguatemi, em Fortaleza.