Em clima amistoso, Anderson Silva e Israel Adesanya se encontram nos bastidores do UFC 234

Um encontro inusitado marcou os bastidores do UFC 234 nessa quarta-feira, em Melbourne (AUS), local do evento. Na ocasião, Anderson Silva e Israel Adesanya estiveram frente a frente nos corredores do hotel onde a delegação do Ultimate está hospedada.

Silva e Adesanya torcaram sorrisos e até gravaram um vídeo, onde o Spider direcionou aos fãs brasileiros. Os dois fazem a co-luta principal do UFC 234, que acontece neste sábado (9), a partir das 21h30, horário de Brasília, e tem em seu main event o duelo entre o campeão do médios, Robert Whittaker, e o americano Kelvin Gastelum.

Confira o card do UFC 234:

PRINCIPAL (1h, horário de Brasília):

Peso-médio: Robert Whittaker x Kelvin Gastelum

Peso-médio: Israel Adesanya x Anderson Silva

Peso-galo: Rani Yahya x Ricky Simón

Peso-mosca: Montana de la Rosa x Nadia Kassem

Peso-meio-pesado: Jim Crute x Sam Alvey

PRELIMINAR (21h30, horário de Brasília):

Peso-leve: Devonte Smith x Ma Dong Hyun

Peso-pena: Austin Arnett x Shane Young

Peso-mosca: Kai Kara-France x Raulian Paiva

Peso-galo: Teruto Ishihara x Kyung Ho Kang

Peso-leve: Lando Vannata x Marcos Rosa

Peso-leve: Jalin Turner x Callan Potter

Peso-galo: Wuliji Buren x Jonathan Martinez