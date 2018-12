Em busca do bi, Medina dividiu preparação entre Maresias e Paris

Gabriel Medina está na contagem regressiva para a última etapa de 2018 do WCT (Circuito Mundial de Surfe), em Pipeline, no Havaí, a partir deste sábado (8) - a janela do evento vai até 20 de dezembro. Grande favorito, o líder do ranking até teve a chance de conquistar o título antecipado na etapa de Portugal, mas caiu na semifinal e precisou esperar quase dois meses até a decisão. Durante esse tempo, ele se dividiu entre Paris e Maresias, da curtição com Neymar ao tempo em casa no litoral paulista.

O surfista de Maresias soma 56.190 pontos, contra 51.450 tanto do australiano Julian Wilson quanto do também brasileiro Filipe Toledo, os únicos que podem detê-lo, e só precisa chegar à final para conquistar seu segundo título. Em 2014, ele se tornou o primeiro brasileiro a alcançar tal feito. Se parar na semifinal, os adversários precisam vencer em Pipeline. Caso termine entre as quartas e segunda fase, os outros dois se sagram campeão chegando à finalíssima.

Essas contas nem existiriam se Medina tivesse carimbado o título em Portugal, quando teve a torcida de Neymar durante a etapa em Peniche, no fim de outubro. Os dois curtiram juntos logo após o término do atacante com a atriz Bruna Marquezine, e o surfista ainda acompanhou o jogador em Paris, conheceu a sede do PSG e fez uma tatuagem ao lado do amigo.

De volta ao Brasil, Medina aproveitou o tempo livre em Maresias com a família e retomou os treinos visando a etapa de Pipeline. A partir daí, foi "blindado" por seu técnico e padrasto, Charles Saldanha, que não permitiu muitas entrevistas e aparições na mídia com a justificativa de não tirar o foco do surfista. Eles desembarcaram no Havaí semana passada para a decisão do título mundial.

Apoio

Na quinta-feira (6), um vídeo de apoio ao surfista foi divulgado nas redes sociais com declarações de Neymar, Anitta, Pelé, Gisele Bündchen, entre outros famosos. Não falta badalação e torcedores ilustres para ele. Confira: