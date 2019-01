Em apresentação, lateral Carlinhos fala em "honrar a camisa" no Fortaleza

Primeiro contratado do Fortaleza para a temporada de 2019, o lateral-esquerdo Carlinhos foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira (2), no CT Ribamar Bezerra, após o primeiro treino do ano, realizado no período da tarde. O contrato do atleta comm a equipe cearense vai até o fim de 2020.

"Agradeço ao Fortaleza por abrir as portas para mim. Tive a oportunidade de vir em 2013, mas não aconteceu. Agora em 2019 está acontecendo. Estou feliz e vou honrar muito essa camisa para conquistar os objetivos desse ano", disse o lateral de 32 anos.

Natural de Piripiri, no Piauí, Carlinhos atuou pela equipe do Icasa (2009/2010, 2012 e 2013). De volta ao futebol cearense, o jogador contou ter acompanhado a equipe do Leão na segunda divisão nacional.

"Eu estava disputando a Série A (pelo América/MG) e, ao mesmo tempo, acompanhando o Fortaleza na Série B. Fiquei muito feliz com o acesso à Série A".

Em 2018, o atleta disputou 32 partidas pelo clube mineiro, marcando dois gols.