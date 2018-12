Edson Cariús inicia pré-temporada com o Ferroviário e sonha em atuar na Série A ainda em 2019

Artilheiro imparável do Ferroviário, Edson Cariús se prepara para a temporada 2019 com a camisa coral. Com 20 gols marcados em 2018, o jogador foi destaque na temporada e levantou a taça de campeão da Série D. Em grande fase, Cariús foi elogiado por Lisca e citado por Robinson de Castro como uma opção possível para ocupar a vaga deixada por Arthur. O jogador destacou o trabalho do técnico alvinegro na recuperação do Ceará e comentou o desejo de atuar na Série A.

"Fico feliz com o elogio do Lisca, porque vem de um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Ele fez uma grande campanha, tirou o Ceará da zona de rebaixamento e quase colocou na Sul-Americana. A gente espera que tenha alguma situação de Série A (ida para algum clube), mas tranquilo porque tenho contrato com o Ferroviário e vou me apresentar para o início dos treinamentos hoje à tarde", ressaltou o atleta.

Cariús tem contrato com o Ferrão até o final do ano e participará das disputas da Série C do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Caso apareça uma oportunidade em algum clube da elite do futebol brasileiro, o atacante acredita que o Ferroviário apoiaria a saída.

"A gente tem um acordo com a diretoria. Se pintar (uma ida para a Série A), é o meu desejo. Acredito que o clube vai entender. Se eu conseguir chegar, vou conseguir chegar através do Ferroviário. Acredito que o meu sonho não seria interrompido por eles", finalizou.

A apresentação do elenco coral para iniciar os trabalhos será nesta quarta-feira (5), às 15h30, no Elzir Cabral.