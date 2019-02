Edson Cariús despista sobre seu futuro: "Meu foco é o Ferroviário"

O atacante Edson Cariús deixou a definição sobre seu futuro nas mãos de seus empresários e do Ferroviário. Com proposta oficial do Avaí e sondagens de outros clubes brasileiros, o goleador coral concedeu entrevista antes do duelo do Ferroviário contra o Floresta, em Horizonte. garantindo que seu foco é ser campeão cearense pelo Tubarão da Barra.

"Meus empresários e a diretoria do Ferroviário estão resolvendo essa situação. O meu foco total é aqui no Ferroviário, para que a gente possa, junto com meus companheiros, conquistar o nosso objetivo que é chegar na final do Campeonato Cearense e ser campeão".

Edson Cariús é o artilheiro do Campeonato Cearense com 8 gols e do Brasil, com 10, pelos dois marcados contra o Corinthians e tem contrato com o Ferroviário até o fim de 2019, com multa orçada em R$ 3 milhões.