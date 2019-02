'É um time ainda muito distante para permanecer na Série A', diz Rogério Ceni

A derrota por 2 a 1 para o Atlético Cearense, nesse domingo (17) deixou o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, muito decepcionado com o desempenho de sua equipe. "Foram muitos erros grotescos cometidos, de forma individual e coletiva. Uma produção muito abaixo do nível de jogadores profissionais do Fortaleza podem cometer. A gente mal e o Uniclinic, oh, desculpem o Atlético bem. Quando você erra muito grande, você está sujeito a perder. Não é mais tempo de errar dessa maneira e ter um resultado desse não é natural. Eu acho que serve para a montagem da equipe para o resto do ano", queixou-se.

Confira a entrevista do treinador:

Rogério disse que utilizou o que havia de melhor do elenco na partida e justificou que fez algumas alterações para não desgastar mais ainda o elenco. "Atualmente, nosso elenco está um tanto frágil e ainda assim, fez uma atuação tão abaixo". O treinador disse ainda que tanto Fortaleza quanto Atlético tiveram suas chances, mas que o Leão acabou caindo no desempenho ao longo da partida.

O comandante do Leão comentou que o time precisa de mais peças para melhorar a equipe. "Para jogar uma Série A ainda falta bastante. Falta render bem mais. Ter mais peças, mais jogadores. Nós temos bons jogadores, mas precisamos de mais para que possamos competir com alguns clubes da Série A. Ainda é um time muito distante para sonhar com o objetivo que é permanecer na 1ª divisão do futebol brasileiro", disse.

Rogério já passou os nomes de atacante de área, camisa 10 e zagueiro canhoto, mas as dificuldades esbarram sempre na questão financeira, pois os melhores custam caro. O Leão se prepara para enfrentar o Ferroviário, nesta quinta-feira (21) na Arena Castelão pelo Estadual, às 20 horas e dia 24, contra o Bahia, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.