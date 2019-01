"É um prazer enorme estar de volta", diz o atacante Edinho

Vendido ao Atlético/MG no primeiro semestre da temporada passada, Edinho falou sobre seu retorno ao Fortaleza, por empréstimo até o fim deste ano de 2019, e comentou sobre a felicidade de vestir, pela terceira vez, a camisa do Tricolor do Pici.

"É um prazer enorme estar de volta", comemorou o jogador natural de Baturité, município localizado no Norte cearense.

Cria da base do Tricolor do Pici, Edinho foi revelado pelo Fortaleza em 2013, onde fez apenas três partidas. No ano seguinte, o atleta conseguiu uma boa sequência de jogos e marcou seis gols em 22 partidas.

Com passagens por Avaí/SC, Paysandu/PA, Ituano/SP, Gurani/SP, Mogi Mirim/SP e CSA/AL, o atacante foi um dos destaques do elenco Tricolor no primeiro semestre de 2018.

Suas boas atuações chamaram atenção do Atlético/MG, que comprou parte dos direitos econômicos do atleta. Mas o atacante sofreu uma lesão muscular em sua partida de estreia, ficando um tempo fora dos gramados. Ao todo, Edinho fez apenas seis jogos pelo Galo na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

De volta ao Fortaleza, clube onde começou sua trajetória no futebol, o atleta não esconde a felicidade.

"Estou muito feliz de estar de volta para casa. É um clube onde tive três passagens e tenho boas recordações. É um clube onde me indentifico muito bem. É um prazer enorme estar de volta. Espero ter uma boa passagem nesse ano com vitórias e ajudar a garantir muitos títulos", finalizou.

Edinho chega para disputar o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A.