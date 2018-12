Dodô negocia empréstimo com Fortaleza, confirma Marcelo Paz

O Fortaleza está próximo de anunciar o retorno do meia Dodô, destaque da equipe na campanha que culminou com o título da Série B. A informação foi revelada pelo presidente tricolor Marcelo Paz, que negocia um acordo de empréstimo junto ao Atlético/MG até o fim de 2019.

"Dodô é um atleta que a gente tem conversado, que pertence ao Atlético-MG. Nos interessa a permanência dele e a gente está tentando conduzir isso", comentou o mandatário durante entrevista ao programa Jogo Certo, da TV Diário.

A solicitação pela permanência do jogador partiu do próprio técnico Rogério Ceni, que utilizou o atleta em 35 jogos na Segundona, onde o meia marcou quatro gols e realizou cinco assistências. O retorno de Dodô deve acontecer junto do atacante Edinho, cria das categorias de base do Leão e que depende apenas da assinatura do contrato para ficar no Pici.

Com estreia prevista para o dia 15 de janeiro na Copa do Nordeste contra o Náutico, primeiro jogo da temporada, o Leão já anunciou a contratação do lateral Carlinhos, que veio do América/MG. O time também efetuou as renovações de contrato do goleiro Max Wallef, volantes Felipe e Derley, além do atacante Éderson.