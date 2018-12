Do futebol à música: irmão de Daniel Alves canta em festival em Fortaleza

A mais nova aposta no mundo do forró, Ney Alves, irmão do lateral-direito Daniel Alves, irá cantar no Villa Mix Fortaleza 2018, na noite deste sábado (8). Nascido em Salitre, município da cidade de Juazeiro, na Bahia, o cantor tentou seguir na carreira de jogador de futebol, chegando a atuar como profissional até 2007, mas uma lesão no joelho o afastou dos gramados.

Com sonho de ser atleta ou músico, Ney teve o privilégio de conhecer os dois mundos. "Desde criança meu sonho era ser jogador de futebol ou cantor. Joguei futebol profissionalmente até 2007, mas sofri uma lesão no joelho e decidi parar de jogar e dedicar minha vida 100% para a música", contou.



Ney e Daniel Alves chegaram atuar juntos pela mesma equipe. Foto: Divulgação

Incentivado pelo camisa 13 do time de Paris, ele montou uma banda de forró e vem realizando show pelo território nordestino há seis anos. Nesta noite de sábado (8), o cantor terá a oportunidade de cantar para milhares de pessoas no estacionamento da Arena Castelão. "É a melhor expectativa possível de nos apresentar no maior festival de música do Brasil. Em Fortaleza, no Nordeste, é um presente".

Parceria com o irmão

Um dos maiores incentivadores de Ney, Dani Alves participa do clipe "Kakaka", último hit lançado pela banda de seu irmão. A amizade entre os dois é um laço forte que, para o cantor, vai muito além de família.

"Ele é meu principal parceiro", comenta Ney, sobre o irmão Daniel, jogador do PSG. "É um cara que sempre contribuiu bastante, me dando todo suporte para que eu pudesse seguir minha carreira".