Diretor de futebol desmente interesse do Fortaleza por Rafael Sóbis

A temporada 2019 já começou para o Fortaleza. Após a renovação com o técnico do tricolor, Rogério Ceni, o time busca montar o elenco para disputar a Série A no próximo ano. O Leão já renovou contrato com peças importantes do time, como Felipe, Max Wallef e Éderson. De acordo com Daniel de Paula, diretor de futebol do clube, a diretoria ainda não fala em novos nomes, o momento é de renovação de contratos e estudar o orçamento.

"Renovamos com Felipe, Max Wallef e Éderson, mas ainda não estamos conversando sobre contratações. Estamos começando a estudar o mercado, mas não fizemos nenhuma proposta para nenhum clube. Estamos analisando o orçamento e conversando, mas nada adiantado. Não entramos em contato com o Cruzeiro, nem conversamos sobre a contratação do Rafael Sobis, até porque não sabemos se caberia no orçamento do clube", destacou em entrevista para o Diário do Nordeste.

Sobis pediu para deixar o Cruzeiro por não ter oportunidade de entrar em campo. Em 2018, o jogador atuou em 38 jogos pelo time mineiro, grande parte no banco de reservas, e balançou as redes em sete oportunidades. O atacante ficou de fora dos três últimos confrontos disputados pela Raposa na atual temporada. Outros nomes expeculados foram Anderson Martins e Alecsandro, interesse desmentido pelo Fortaleza Esporte Clube.