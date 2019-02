Diogo Silva se machuca em treino, e Richard será o titular do Ceará

O Ceará não vai ter o goleiro Diogo Silva na estreia na Copa do Brasil diante do Central-PE. O goleiro se machucou no treino desta terça-feira (5), no CT do Náutico. Com isso, Richard será o titular na partida. A assessoria de Diogo Silva confirmou a informação do goleiro e informou que ele deve ficar fora por cerca de um mês. Nesta quarta-feira (6), em Caruaru, o Ceará visita o Central pela primeira rodada da Copa do Brasil, às 21h15 (local).

Diogo machucou a mão direita e, com suspeita de fratura, está vetado para o jogo. Fernando Henrique vai viajar para ficar como opção no banco de reservas. Para a partida, o Ceará deve atuar com: Richard; Samuel Xavier, Luz Otávio, Valdo, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Ricardinho e Felipe Baxola; Vitor Feijão e Ricardo Bueno.