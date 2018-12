Diego tem futuro indefinido no Flamengo e vira opção no mercado

Enquanto busca reforços no mercado com o objetivo de capacitar o elenco para 2019, a nova diretoria do Flamengo vê Diego se transformar no maior mistério para a próxima temporada. Os jogadores se reapresentam no dia 2 de janeiro, mas até agora não se sabe o futuro do camisa 10. Com contrato até julho de 2019, o meia soma propostas e lida com a cobiça de clubes do Brasil e do exterior.

De fora do país, ele tem sondagens de clubes do Oriente Médio e da Major League Soccer, dos Estados Unidos. São algumas possibilidades para a sequência da carreira. O Santos foi quem avançou com maior firmeza para tentar contratá-lo. O Alvinegro ofereceu o teto salarial ao jogador (entre R$ 350 mil e R$ 400 mil).

Além disso, a cúpula da Vila Belmiro avisou que aceitava pagar luvas diluídas nos vencimentos mensais. Na conta dos santistas, eles estariam dispostos a gastar até R$ 600 mil por mês. No Internacional, a amizade com o diretor executivo Rodrigo Caetano aparece como um ponto importante em possível futura discussão. A questão é que o Flamengo também aguarda a manifestação dos seus representantes sobre uma saída imediata.