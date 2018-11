Diário do Nordeste acompanhará São Paulo x Sport em tempo real, jogo que interessa ao Ceará

Com o empate em 2 a 2 na Arena da Baixada contra o Atlético/PR na tarde do domingo (25) pela 37ª rodada da Série A, o Ceará chegou aos 43 pontos na 13ª colocação e ainda pode comemorar seu 'fico' nesta segunda (26) com o complemento da rodada. Para isso, o Vozão precisa torcer para que o Sport não vença o São Paulo às 19 horas no Morumbi. Por isso, o Diário do Nordeste acompanhará a partida em tempo real.

Caso Sport conquiste os 3 pontos, o Vovô decide sua situação no domingo, 2, contra o Vasco no Castelão, às 16 horas na última rodada. O time cearense se garante com um empate, já que está à frente do time carioca na classificação. O Alvinegro é o 13º com 43 pontos, e o time cruzmaltino é o 15º com 42.