Desejado pelo Ceará, jovem do Palmeiras deve ser emprestado ao Bahia

O atacante Artur Victor, de 20 anos, está bem próximo de ser o novo reforço do Bahia. O Ceará chegou a ter interesse na contratação do atleta, que inclusive já passou pela base Alvinegra. No entanto, a diretoria do Palmeiras deve confirmar o empréstimo ao clube baiano.

A ideia da alta cúpula alviverde é conceder mais oportunidades ao garoto, já que o time paulista se reforçou com as contratações de três atletas para o setor ofensivo: Felipe Pires, Carlos Eduardo e Arthur Cabral.

Não é a primeira negociação entre os dois clubes nos últimos anos. Na atual temporada, Zé Rafael foi adquirido junto ao time soteropolitano. E o meia argentino Agustin Allione fez o caminho contrário.

Artur Victor também teve passagens por Novorizontino e Londrina em 2017. O atacante sofreu com lesões e precisou passar por duas cirurgias neste ano. A primeira foi em fevereiro, para tratar um problema no tornozelo direito, sofrido durante um treino do Palmeiras. A outra foi em setembro, logo depois de quebrar o braço direito ao levar uma bolada em uma atividade da equipe em Belo Horizonte.