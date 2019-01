Denúncia do Levante não é aceita e Barça segue na Copa do Rei

O Barcelona poderá jogar as quartas de final da Copa do Rei, depois da juíza de competição da federação espanhola (RFEF), Carmen Pérez, não aceitar a denúncia do Levante contra o clube catalão por escalação indevida, nesta sexta-feira (18).

Pérez considerou que, "de acordo com as normas vigentes da RFEF, a denúncia apresentada pelo Levante às 9h33 desta sexta-feira foi recebida fora do prazo estabelecido", informou a federação.

A denúncia não foi aceita por não ter sido apresentada até 48 horas após o jogo em que o Barcelona teria escalado um jogador de maneira irregular, no caso o jogo de ida das oitavas de final, em 10 de janeiro, vencido pelo Levante por 2 a 1.

O Levante, eliminado pelo Barça após perder o jogo de volta por 3 a 0 na quinta-feira, apresentou a queixa nesta sexta, minutos antes do sorteio dos duelos das quartas de final da Copa do Rei.

O Levante acusou o Barcelona de escalação indevida, depois do diário esportivo El Mundo afirmar na quinta-feira que o Barça colocou em campo no jogo de ida um jogador suspenso, Juan Brandáriz 'Chumi', que pertence ao time B do clube catalão.

O Levante poderá recorrer ao comitê de apelação da RFEF.