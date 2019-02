Demian Maia mostra a arte do jiu-jitsu em grande vitória no UFC Fortaleza

A forma de lutar de Demian Maia é conhecida por todos e assumida por ele. É tentativa de levar o adversário ao chão e dominar a luta através do jiu-jitsu. Por mais forte que o adversário seja, com era Lyman Good, sempre há chance de vitória do brasileiro.

E ela aconteceu. Logo, sem dar chance ao adversário. Demian procurou logo as pernas de Good e o levou ao chão. Não demorou muito para a montada decisiva. Nas costas do adversário, ele martelou até que conseguiu a vitória.

Grande atuação de Demian para delírio do público no CFO. Agora, ele se concentra nas próximas duas lutas que tem no contrato. Em caso de resultados positivos, pode prolongar sua carreira na organização.