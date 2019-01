De volta ao Ginásio Paulo Sarasate, Basquete Cearense é derrotado pelo Paulistano

Em partida que marcou o retorno ao Ginásio Paulo Sarasate, local onde mandará seus jogos neste mês de janeiro, o Basquete Cearense perdeu para o Paulista por 77 a 65, na noite desta quarta-feira (9), pelo primeiro jogo do 2º turno da NBB (Novo Basquete Brasileiro).

Em confronto marcado por equilíbrio entre os times, o Carcará se manteve próximo do placar do time alvirrubro, que aumentou a vantagem nos 10 minutos finais. Felipe Ribeiro foi o cestinha da partida com 18 pontos, seguido por Paulo com 14 e Sualisson e Kurtz com 7.

"Pecamos na defesa hoje. Era um setor que vínhamos tendo confiança e hoje oscilamos muito. Em alguns quartos deixamos o Paulistano fazer muitos pontos, mas vamos descansar e já pensar no jogo contra o Franca. É um time forte! Um deslize é o suficiente para que eles achem o caminho da vitória e fique difícil de recuperarmos, mas será um bom teste. Vamos ver como nos comportamos emocionalmente que é um fator importante para ganhar jogo", comentou o técnico Dannyel Russo.

O próximo adversário do Basquete Cearense é o Franca, neste sábado (12), às 17h (horário de Fortaleza), no ginásio Pedrocão.