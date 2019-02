De volta ao Fortaleza, Osvaldo é recepcionado por torcida no aeroporto

De volta ao Tricolor do Pici, Osvaldo chegou à capital cearense, no início da tarde desta segunda-feira (18), e foi recepcionado pela torcida do Fortaleza no Aeroporto Pinto Martins.

Um dos destaques do Leão no primeiro semestre de 2018, o jogador se transferiu ao Buriram United, da Tailândia, clube a qual pertencia e havia lhe emprestado ao time cearense por empréstimo.

A alegria de quem está se sentindo em 🏠 #OsvaldoVoltou



📷: Bruno Oliveira / Fortaleza EC pic.twitter.com/3VxzXV1N0t — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 18 de fevereiro de 2019

Em acerto entre os clubes, como troca da chegada de Osvaldo, o atacante Pedro Júnior, contratado em dezembro, foi ao time tailandês.

Cearense, Osvaldo foi revelado pelo Tricolor em 2006. No futebol brasileiro, o atleta também defendeu equipes como Ceará, São Paulo, Fluminense e Sport/PE. No exterior o atleta também atuou pelo Al Ahli Club (Emirados Árabes Unidos), Braga/POR e Al-Ahli Jeddah (Arábia Saudita).