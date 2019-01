De olho na liderança do campeonato, dois jogos movimentam o Cearense neste sábado (12)

Em confrontos marcados pela segunda rodada do Campeonato Cearense, dois duelos acontecem neste sábado (12). No estádio Morenão, o Iguatu recebe a equipe do Horizonte enquanto Atlético Cearense e Floresta se encaram no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. As duas partidas acontecem às 16h.

Em terceiro e quarto lugar respectivamente, Atlético e Floresta têm os mesmos três pontos conquistados. A equipe da Águia da Precabura tem vantagem por ter dois gols de saldo contra nenhum de seu adversário. O vitoroso deste confronto pode terminar a rodada na liderança do campeonato.

Vindo de empate com o Guarany de Sobral na primeira rodada, o Horizonte tem um ponto marcado contra nenhum do Iguatu, que foi derrotado em seu primeiro jogo da competição.

No domingo

Atual líder do Estadual com quatro pontos em uma vitória sobre o Ferroviário e um empate com o Horizonte, o Guarany de Sobral recebe o Barbalha, no Junco. A Raposa dos Verdes Canaviais, que venceu na estreia da competição, é a segunda colocada com três pontos e briga pela liderança do campeonato.

Já no Romeirão, o Guarani de Juazeiro, sexto colocado, terá pela frente o Ferroviário, laterna da competição. O Leão do Mercado foi derrotado na estreia da competição pelo Floresta, no Domingão. O time comandado pelo técnico Marcelo Vilar vem de duas derrotas seguidas - para o Atlético Cearense e Guarani de Sobral. As duas equipes não pontuaram até aqui.

Todos os jogos serão no horário das 16h da capital cearense.