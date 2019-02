'Daqui para a frente, os jogos serão mais difíceis', diz lateral Tinga

Mesmo tendo começado bem, o Fortaleza perdeu a sua segunda partida da temporada, ao ser derrotado pelo Atlético Cearense, no último domingo (17), pelo Campeonato Cearense. Só que os desafios só irão aumentando para o Leão do Pici visto que nesse mês, clube tem duas pedreiras pela frente: o Ferroviário na próxima quinta-feira (21), às 20 horas na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense e o Bahia, no dia 24, às 19 horas, também no Castelão, porém pela Copa do Nordeste.

"Na derrota, sempre aparecem muitas coisas, mas a gente tem que focar, concentrar, sabemos que não fizemos um bom jogo contra o Atlético Cearense. Começamos bem, mas agora é concentrar, ficar ligado, porque teremos jogos cada vez mais difíceis. Tivemos o primeiro jogo dessa sequência e perdemos.Ficamos devemos, mas sabemos que temos de melhorar e vamos começar logo nessa quinta-feira", disse o lateral-direito Tinga, na entrevista coletiva ocorrida no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

O lateral Tinga voltou a repetir uma frase que virou chavão no CT: "O próximo jogo é sempre o mais importante", numa referência ao clássico contra o Ferroviário. "Será um jogo dificílimo, porque o Ferroviário vem com uma base muito forte do ano passado, sabemos que as dificuldades serão grandes, mas temos totais condições de entrar no Castelão, fazer um grande jogo e sair com os três pontos", disse o lateral Tinga.

Os jogadores do Tricolor voltam aos treinos às 16 horas desta terça-feira (19), no CT Ribamar Bezerra, quando, inclusive, o atacante Osvaldo já deverá estar em campo para iniciar alguma avaliação no gramado, iniciando a temporada de retorno dele ao Leão do Pici.