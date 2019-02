CTs de Ceará, Fortaleza e Ferrão têm "completa ausência de medidas de segurança contra incêndio"

O Corpo de Bombeiros do Ceará divulgou o resultado de fiscalização realizada nos centros de treinamentos dos três principais clubes de futebol cearenses: Ceará, Fortaleza e Ferroviário e constatou uma "completa ausência de medidas de segurança contra incêndio" nas três edificações. As fiscalizações se deram nesta segunda-feira (11), dois dias após a tragédia que matou 10 pessoas no CT do Flamengo, no Rio de Janeiro e deixou outras três crianças feridas, incluindo dois cearenses.

"O CT do Ferroviário, localizado na Rua Dona Filó, na Barra do Ceará, o CT do Fortaleza, localizado na Rua 19, no Alto Alegre, em Maracanaú, e o CT do Ceará, localizado na Rua S, no Jabuti, em Itaitinga, não dispõem de nenhuma das medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas pelas normas técnicas do Estado", disse o órgão em nota.

Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o tenente Romário Fernandes, assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, deu detalhes do que se considerou deficiente na estrutura dos clubes. "O que se encontrou foi uma completa ausência de medidas de segurança contra incêndios. Ausência de extintor de incêndio, saída de emergência, alarme de incêndio, todas as medidas básicas.... Com isso o Ambiente se torna potencialmente perigoso", disse.

Projeto no Ceará

Segundo a nota, O CT do Ceará é o único que dispõe de projeto de segurança contra incêndio. Porém, o projeto conta apenas com um cronograma de execução, que ainda não começou a ser implementado.

Após ter notificado todos os clubes cujos centros de treinamento encontram-se irregulares, o CBMCE, juntamente com o Ministério Público, se reunirá com representantes das agremiações para que sejam adotadas no prazo mais curto possível medidas que garantam a segurança de atletas, funcionários e torcedores que se utilizem das dependências dos centro de treinamento dos clubes.

Clubes

Ceará, Fortaleza e Ferroviário foram procurados pela reportagem do Diário do Nordeste para esclarecimento dos fatos e até o momento somente o Fortaleza Esporte Clube se pronunciou por meio de nota. "O Fortaleza Esporte Clube comunica e vem destacar os procedimentos realizados quanto às suas categorias de base, como também, as providências que estão sendo tomadas para qualificar ainda mais as condições dadas aos garotos que são alojados pelo clube".