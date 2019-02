CT alugado pelo Vasco é interditado por falta de alvará de funcionamento

A morte dos dez meninos no incêndio do CT Ninho do Urubu motivou uma série de fiscalizações em instalações de clubes por todo o Brasil. Nesta quinta-feira (14), o centro de treinamento alugado pelo Vasco, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, foi interditado pelas autoridades.

Desta forma, o treino do time profissional foi transferido para o estádio de São Januário. Não há alvará de funcionamento na instalação utilizada pelo Cruzmaltino desde o ano passado.

O contrato do Vasco com o espaço tem duração de três anos. Os proprietários são o atacante Vagner Love, do Corinthians, e o empresário Evandro Ferreira.

Em nota, o Vasco se posicionou sobre a interdição:

O Club de Regatas Vasco da Gama recebeu nesta quinta-feira (14/02) edital da 5ª Gerência Regional de Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura do Rio ordenando a interdição imediata da atividade exercida no Centro de Treinamento das Vargens. O Clube entende que a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura deveria conceder um prazo mínimo para que houvesse adequação às demandas do órgão, sem a necessidade de impedimento de uso do local. O Vasco da Gama reitera ainda que o CT das Vargens é usado apenas como local de treinamento e não possui alojamentos. O Clube acata a decisão da Prefeitura e se prontifica a atender às adequações necessárias para a reabertura do Centro de Treinamento no menor tempo possível.