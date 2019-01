Cristiane abre o jogo sobre Seleção Feminina, carreira e São Paulo

Ela nos fez vibrar muitas vezes. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, é quem mais fez gols em todos os tempos, seja no futebol feminino ou no masculino. Estamos falando de Cristiane. Aos 33 anos, a artilheira vive mais um ciclo com a Seleção Brasileira, que se prepara para a Copa do Mundo da França, em junho deste ano. Concentrada com o grupo na Granja Comary, em Teresópolis/RJ, a camisa 11 abriu o jogo em entrevista ao site da CBF e falou sobre seus próximos objetivos, o momento da carreira e o retorno ao futebol brasileiro para vestir a camisa do São Paulo.

A convocação para a Copa da França não é garantida, mas Cristiane não esconde a alegria por estar fazendo parte do período pré-Mundial. A atacante revela grande preparação para o campeonato e conta como procura ajudar com a sua experiência.

"Este é mais um ano importante para mim, para o grupo... E será a última Copa, está como certo na minha carreira, então a gente fica na expectativa de se preparar da melhor maneira possível. Procuro sempre trabalhar bastante, se dedicar muito, a comissão corrige o que é necessário, e é sempre bom reencontrar as meninas e passar a conhecer umas carinhas novas, porque são a nossa próxima geração. Eu brinco com todo mundo, tento entrosar com todas as meninas, bater papo, trocar um pouquinho de experiência", destacou.

Cristiane tem marcas importantes e conquistas pela Seleção Brasileira. A atacante, no entanto, não esconde a busca por um grande objetivo e brinca com a longa história que tem com a Amarelinha ao falar sobre a idade.

"Quero ser campeã do mundo! Tem um tempinho já. Ser campeã do mundo, campeã olímpica, tenho estes dois focos na minha carreira. E a Seleção também, é o que falta para todas nós. E o meu maior objetivo agora é esse. Como eu estou na Seleção desde os 15 , tem aí 19 anos, todo mundo acha que eu já estou com cem anos de Seleção. Mas não! Dá para correr atrás de muita coisa desde que você se dedique, se cuide bastante, e eu acho que estou conseguindo ajudar a Seleção, que é o mais importante", acrescentou a artilheira.

De volta ao Brasil após alguns anos no futebol do exterior, Cristiane vai defender o São Paulo na temporada 2019. Ela foi anunciada pelo Tricolor na última segunda-feira (14) e apresentada no estádio do Morumbi. A atacante revela as expectativas e fala sobre o retorno ao estado onde nasceu.

"Estou muito feliz. Muito! De verdade. Minha família está numa alegria que só. Houve um momento um pouco delicado, minha mãe não anda bem de saúde, então foi o ponto principal para que eu permanecesse no Brasil. Recusei propostas de clubes que se falar é loucura, mas para mim não. O principal para mim é estar perto da minha família. Isso é sempre o primeiro lugar para mim. E o São Paulo veio como uma estrutura, com um planejamento muito bom, e mostrou que me queria no clube. Fiquei muito feliz com isso, e poder retornar ao Brasil em um ano de Copa, a gente sabe que o futebol feminino está tendo um pouco mais de visibilidade e acho que eu vim para tentar ajudar de uma certa maneira não somente o São Paulo, mas a modalidade em si", revelou.

O São Paulo disponibilizou a camisa 11 de Cristiane também no modelo masculino. Lisonjeada com a ação do Tricolor, a atacante da Seleção Brasileira comemorou a iniciativa e destacou a importância desta atitude para o futebol feminino.

"É um sonho, né? Uma alegria o São Paulo estar fazendo isso comigo. E espero que faça com as outras meninas da equipe, que os outros clubes se espelhem nisso também, pois tem tudo para dar certo. Já recebi várias mensagens de pessoas querendo comprar, mas não era possível. E agora o São Paulo fazendo isso acho que é uma porta que se abre para que os outros clubes se espelhem e vejam que dá certo. E é bacana todo mundo poder usar. Mulheres, crianças, homens... É muito gostoso e isso mostra o quanto eles estão gostando da modalidade e o carinho e respeito que têm por nós atletas", vibrou a goleadora.

A Copa do Mundo, que é o grande objetivo de Cristiane, será na França. Ela atuou no país entre 2015 e 2017, quando defendeu o Paris Saint-Germain. Apesar do conhecimento sobre o país anfitrião, quando o assunto é o idioma a atacante prefere não se arriscar muito.

"(Risos). Vou te falar, está meia boca (o francês). Bem pouquinho mesmo. Mas lá a gente desenrola. No futebol eu penso que não precisa saber falar muito, o negocio é saber jogar que todo mundo consegue se adaptar", finalizou.