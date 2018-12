Corte de Temer no Bolsa Atleta atinge base e mantém verba para quem ganha mais

Publicada pelo Ministério do Esporte, nesta sexta-feira (28), dias antes do fim do governo Michel Temer (MDB), a lista de contemplados no programa Bolsa Atleta para 2019 prevê um corte de 47,5% das bolsas e o fim das categorias atleta estudantil e atleta de base.

De 5.830 contemplados na relação divulgada no fim de 2017, o número passou para 3.058. Com a extinção das duas categorias, restaram três: atleta olímpico e paraolímpico, atleta internacional e atleta nacional.

Na última edição foram destinadas 444 bolsas para atletas estudantis e 254 para atletas de base. Apesar de ter sido mantida, a categoria atleta nacional passou de 3.955 beneficiados para 1.740.

A distribuição das bolsas obedece a uma hierarquia. Primeiro recebem os atletas olímpicos e paraolímpicos, depois os internacionais, nacionais, estudantis e por fim os de base.

Segundo o edital de inscrição, caso o orçamento do programa não permita beneficiar todos os inscritos com direito ao pagamento, essa hierarquia será seguida para a definição dos contemplados.

Existem ainda outros critérios, como desempenho e modalidade. Esportes individuais levam vantagem sobre os coletivos na definição dos beneficiados, por exemplo.

Atletismo e natação respondem pelo maior número de contemplados, com 529 e 273 atletas, respectivamente. Do total, 1.799 são homens e 1.259 são mulheres. Segundo o Ministério do Esporte, 125 contam com outro patrocínio.



Atualmente, o valor das bolsas nas categorias que serão extintas é de R$ 370 mensais. Atletas nacionais recebem R$ 925, internacionais, R$ 1.850, e olímpicos e paraolímpicos, R$ 3.100.

Há ainda a categoria bolsa pódio, para aqueles que o governo considera ter chances de medalhas nos Jogos Olímpicos, com pagamentos que variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil mensais. O edital da categoria máxima do programa é publicado separadamente.

Os últimos são de agosto e setembro deste ano e beneficiaram 127 atletas olímpicos e 143 paraolímpicos.

A redução das bolsas é consequência do orçamento menor destinado pelo governo federal para o programa: R$ 53,6 milhões. No ano passado foram R$ 79,3 milhões.

De 2016 para 2017 também houve um corte significativo no Bolsa Atleta, com a exclusão de 1.071 bolsas de modalidades que não estão nos programas dos Jogos Olímpicos ou Paraolímpicos.

A lista dos contemplados pode ser vista no site da Imprensa Nacional.