Corrida Vida: confraternizar e apoiar

O fim do ano se aproxima e com ele uma das corridas de rua mais esperadas, a Corrida Vida. Realizada pelo jornal Diário do Nordeste, a 4ª edição da prova ocorrerá pela primeira vez no Centro Administrativo do Ceará (Cambeba), no dia 16 de dezembro. “A Corrida Vida fecha o calendário de corridas em Fortaleza. É a prova que reúne o maior número de assessorias esportivas, sendo um momento com menos espírito competitivo e mais espírito de confraternizar e apoiar o outro”, afirma Fernando Elpídio Santos, Diretor da Nova Letra, organizadora da prova.

Com previsão de reunir 4 mil atletas em suas 12 categorias, a corrida deste ano tem o lema “Vamos todos, vamos juntos”. Segundo Fernando Elpídio, os atletas vêm, ao longo do ano, cumprindo suas metas e seus desafios, e essa prova fecha o calendário em uma grande confraternização. “Um momento festivo e muito democrático, que reúne participantes de todas as idades”, avalia.

NOVIDADES

"Quando as pessoas já vivem a realidade das corridas de rua, naturalmente querem levar os amigos e dividir com eles as emoções e os benefícios dessa prática", descreve Lívia Medeiros, Gerente Comercial de Publicidade do Diário do Nordeste. "Por isso, em 2018, cada percurso da Corrida Vida tem um nome específico que ressalta, de alguma forma, o companheirismo", completa.

O menor trajeto, de 5 km, chama-se Amizade; o de 10 km, um desafio a mais, Esperança; enquanto o percurso de 15 km, que traz a novidade de receber inscrições de duplas mistas que concorrem pela média do tempo, chama-se Igualdade. Além disso, a 4ª edição da disputa também inova ao apresentar kits diferenciados com cores específicas para cada trajeto.

“Nem todo mundo corre pra ser premiado: corre para se confraternizar, para participar da última corrida do ano, para finalizar o ano de um jeito diferente, às vezes se iniciando no universo das corridas de rua”, aponta Lívia Medeiros. Fernando Elpídio acrescenta que alguns grupos e assessorias esperam essa prova para fechar o ano. “Pra se ter uma ideia, já teve edição da Corrida Vida em que as pessoas levaram buffet de ceia de Natal para a prova, e isso é muito bonito”, enfatiza.

INSCRIÇÕES

As inscrições seguem até este domingo, dia 09 de dezembro, pelo site diariodonordeste.com.br/corridavida ou pelos locais credenciados: a Loja Pratick, no Shopping PlazaTower (Av. Santos Dumont, 2626 – Aldeota), e o Centro Integrado de Apoio ao Atleta (CIAA), na Rua Deputado Moreira da Rocha, 925 – Meireles.

Realizada pelo Diário do Nordeste, a Corrida Vida tem patrocínio da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e do Serviço Social da Indústria (Fiec/Sesi), da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e Governo do Estado do Ceará, com apoio da Prefeitura de Fortaleza, dos Mercadinhos São Luiz, da Indaiá, das Óticas Diniz e Palmeiron.



SERVIÇO

4ª Corrida Vida

Data: 16 de dezembro de 2018

Local: Centro Administrativo do Ceará (Cambeba)

Horário: Concentração dos atletas a partir de 5h; largada de cadeirantes e paratletas às 6h e largada geral às 6h15

Percursos de 5 km, 10 km e 15 km

Inscrições e mais informações: diariodonordeste.com.br/corridavida e na Loja Pratick, no Shopping PlazaTower – Av. Santos Dumont, 2626 - Aldeota, telefone: (85) 3244.3858), Centro Integrado de Apoio ao Atleta (CIAA) – Rua Deputado Moreira da Rocha, 925 – Meireles, telefone: (85) 2181.0840.