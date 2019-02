Corpo localizado nos destroços do avião do jogador Emiliano Sala

As imagens submarinas dos destroços do avião no qual viajavam o jogador argentino Emiliano Sala e um piloto e que desapareceu no Canal da Mancha mostram a presença de um corpo, informaram nesta segunda-feira (4) os investigadores britânicos.

"Nas imagens de vídeo, um ocupante é visível entre os destroços", anunciou a Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB), sem informar a identidade da pessoa.

"A AAIB está considerando os próximos passos, em consulta com as famílias do piloto e do passageiro e com a polícia", completou a agência.