Corinthians teme perder Gustagol na janela de transferências do meio do ano

O Corinthians avalia que o assédio de clubes do exterior pela contratação do atacante Gustavo, o Gustagol, será intenso na próxima janela de transferências, no meio do ano. Fontes próximas à diretoria afirmam que não será fácil segurá-lo no meio do ano. Como precaução, o time contratou Vagner Love - o argentino Mauro Boselli já havia sido contratado.

Alguns clubes já sondaram o autor de oito gols em 11 jogos. O Erzurumspor, da Turquia, tentou contratá-lo por empréstimo, condição que o Corinthians não aceitou. Também houve uma proposta de compra de um clube chinês, mas os valores foram considerados baixos.

Nesse contexto, a diretoria se apressou para renovar seu contrato. O atacante está perto de renovar o vínculo até dezembro de 2022. O contrato atual vai até 2020. Na última quarta-feira, o Corinthians apresentou uma proposta de renovação de contrato e aumento salarial para o jogador. Nesta quinta-feira, novo encontro foi positivo. Falta apenas a assinatura do novo vínculo.

"É difícil acreditar em tudo que está acontecendo na minha vida. Trabalhei muito, depois que ouvi do presidente que eu voltaria, me agarrei nessa frase dele e trabalhei nas férias para voltar bem", disse o atacante após vitória sobre o Avenida, por 4 a 2, em Itaquera.

A fase do atacante tem sido tão boa que ele está ensaiando cobranças de falta. Quando o time perdia para o Avenida por 2 a 0, ele tentou uma cobrança, mas acertou a barreira. No rebote, quase marcou de primeira. "Estou indo bem nos treinos, por isso o Sornoza me deixou bater. Infelizmente peguei mal na bola", lamentou o atacante citando o cobrador de faltas oficial do time.

O técnico Fábio Carille pode usar uma formação reserva diante do Botafogo, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Na quinta, os principais jogadores ficaram na parte interna do CT. O treinador deve poupar os titulares, pois o time tem jogo decisivo na semana que vem, a partida de volta da Copa Sul-Americana diante do Racing. No jogo de ida, empate por 1 a 1. O time de Carille precisa vencer fora de casa. Empate sem gols classifica o time argentino.