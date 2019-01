Corinthians perde para time com velhos conhecidos do futebol cearense

Parecia mais um empate sem gols de dar sono ao torcedor, mas as coisas pioraram para o Corinthians na parte final da partida e o RB Brasil venceu por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Foi a segunda derrota da equipe da capital na competição e um sinal de alerta para o clássico de sábado contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A curiosidade é que o RB Brasil é recheado de jogadores que passaram pelo futebol cearense. São seis, cinco atuando diante do Timão: o zagueiro Ligger (ex-Fortaleza), o lateral-esquerdo Rafael Carioca (ex-Ceará), o volante Pio (ex-Ceará e Fortaleza), Uillian Correia (ex-Ceará), Everton (ex-Fortaleza). O lateral-esquerdo Romário (ex-Ceará), também está no elenco, mas é reserva. O técnico do RB é Antônio Carlos Zago (ex-Fortaleza).



O adversário ignorou o fato de ser visitante e tentou se posicionar ofensivamente. Chegou a ser superior ao Corinthians em alguns momentos. Os gols do RB foram marcados por Ytalo aproveitou indefinição de Henrique e Cássio e mandou para as redes de cabeça e nos acréscimos, Bruno Tubarão fez o segundo, decretou a derrota alvinegra e a pressão para o clássico de sábado.



Com o resultado, o Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo C, com os mesmos quatro pontos da Ferroviária, segunda colocada, e do Mirassol, que ocupa o quarto posto. A liderança pertence ao Bragantino, dono de cinco pontos. O Red Bull Brasil ocupa a mesma posição, no Grupo A, com cinco pontos.