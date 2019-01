Corinthians confirma contratação do atacante argentino Boselli

O Corinthians oficializou, na tarde desta sexta-feira, a contratação do atacante Mauro Boselli. O jogador argentino, de 33 anos, desembarcou durante a manhã no Aeroporto de Guarulhos, de onde seguiu para a realização de exames médicos que antecederam a oficialização da sua chegada.

Boselli estava no futebol do México, onde defendia o León desde 2013. Nesse período, se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 130 gols marcados. Ele assinou um pré-contrato para, após a regularização da documentação, firmar um vínculo por duas temporadas, com possibilidade de prorrogação por uma terceira.

"Olá, Fiel! Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, é um grande desafio que terei. Me sinto orgulhoso de vestir essa camisa e deixarei tudo em campo para manter o nome da instituição no topo. Vou dar todo meu esforço para ajudar a equipe. E vai Corinthians!”, disse o atacante em sua chegada ao CT Dr. Joaquim Grava.

Boselli chega ao Corinthians como grande aposta para o seu setor ofensivo, criticado na última temporada pela falta de uma referência no ataque, problema que se intensificou após a saída de Jô, no fim de 2017, fracassando em 2018 quando apostou em nomes como Jonatas e Roger.

O argentino foi revelado pelo Boca Juniors, pelo qual participou da conquista da Copa Libertadores de 2007, ainda que como reserva. Dois anos depois, voltou a ser campeão continental, mas tendo atuação decisiva pelo Estudiantes, sendo o artilheiro do time argentino e tendo marcado o gol do título na decisão contra o Cruzeiro. Na Europa, Boselli defendeu o time B do Málaga, na Espanha, o Wigan, da Inglaterra, além do Genoa e do Palermo, ambos da Itália. Além disso, defendeu a seleção argentina em quatro partidas em 2009.

Com a chegada de Boselli, o Corinthians contará com cinco estrangeiros no seu elenco, sendo que os outros são os paraguaios Ángel Romero e Sergio Díaz, o chileno Ángelo Araos e o equatoriano Sornoza, que ainda não teve a sua contratação oficializada. E além dos estrangeiros, o clube paulista já se reforçou para a próxima temporada com o lateral Michel Macedo, o volante Richard, o meia Ramiro e os atacantes André Luis e Gustavo Silva.