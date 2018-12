Copa América no Brasil tem tabela definida para 2019

O calendário oficial da Copa América foi divulgado nesta terça-feira (18), com a possibilidade de o Brasil só atuar no Maracanã caso chegue à final. A seleção brasileira jogou a Copa do Mundo de 2014 sob condição semelhante e acabou se despedindo da competição sem ir ao Rio de Janeiro.

Na fase de grupos, a equipe de Tite fará dois jogos em São Paulo e outro em Salvador. A abertura do torneio será no Morumbi, no dia 14 de junho, às 21h30. Em seguida, a seleção jogará na Arena Fonte Nova, dia 18, no mesmo horário. Por fim, encerra a primeira etapa do torneio no dia 22, às 16h, na Arena Corinthians.

Já no mata-mata, caso avance em primeiro no seu grupo, o grupo brasileiro vai atuar em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, em 27 de junho, às 21h30. Se passar às semifinais, retornará em 2 de julho, às 21h30, ao Mineirão, palco da fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, em Belo Horizonte.

Apenas na decisão, enfim, o Maracanã surge dia 7 de julho, às 17h. Neste chaveamento, a seleção passaria por todas cidades e estádios que sediarão a competição.

São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre sediam o principal evento entre seleções da América do Sul divulgação

Outro caminho

No entanto, o trajeto poderá ser diferente caso o Brasil fique em segundo no seu grupo. Deste modo, atuaria já nas quartas-de-final no Rio, em 2 de julho, às 21h30. Eventuais disputas de semifinal e final não teriam alteração de local ou data para a seleção brasileira.

Equipe japonesa participa do torneio continental como convidada da Conmebol AFP/Jiji Press

Os adversários do Brasil na fase de grupos ainda não foram definidos - o sorteio acontecerá em 24 de janeiro, no Rio. Além do anfitrião, participarão da competição Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, membros da Conmebol, além de Japão e Qatar, convidados.

A atual campeã é a seleção chilena, que venceu a edição especial centenária, em 2016, nos Estados Unidos, e também a disputa do ano anterior, em seu país.