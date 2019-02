Confira os jogos desta quarta pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2019 deu o seu pontapé inicial nessa terça-feira (5), com uma sonora goleada do Fluminense sobre o River-PI por 5 a 0, garantindo a classificação da equipe carioca para a próxima fase. Nesta quarta-feira (6), 12 jogos movimentam a competição mais democrática do Brasil. Confira as partidas (no horário de Brasília):

16h

Votuporanguense-SP x Ypiranga-RS

19h15

Altos-PI x Santos-SP

20h30

Sobradinho-DF x América-RN

Foz do Iguaçu- PR x Boa-MG

21h

Santa Cruz-RN x Tupi-MG

21h30

Juazeirense x Vasco da Gama-RJ

Palmas-TO x Juventude-RS

Mixto-MT x CSA-AL

Corumbaense-MS x Luverdense-MT

Atlético-CE x Joinville-SC

Itabaiana-SE x Paraná-PR

22h15

Central-PE x Ceará