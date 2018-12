Confira a lista de alguns jogadores que podem reforçar os clubes cearenses na temporada 2019

De olho na temporada de 2019, Ceará e Fortaleza se reforçam para as disputadas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Com alguns nomes conhecidos e outros também desconhecidos, os representantes cearenses na elite do futebol brasileiro vão montando seus plantéis para um forte e longo calendário que terão no próximo ano e, como todo fim de ano, dezenas de atletas têm seus vínculos encerrados com seus antigos clubes, ficando livres para assinar com qualquer outra equipe.

Confira abaixo a lista de 10 jogadores que poderiam reforçar os grandes do nosso futebol:

Souza - volante

Velho conhecido de diversos gigantes da Série A, como Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Santos, o volante de 30 anos está há três anos no futebol asiático e tem status de titular absoluto no Cerezo Osaka, do Japão. Muito prestigiado, deve ser procurado para renovar, caminho natural caso não receba nenhuma proposta vantajosa do futebol brasileiro.

Foto: Divulgação / EC Bahia

Felipe Santana - zagueiro

Foi fundamental na campanha do vice-campeonato europeu pelo Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões de 2012/13, quando marcou o gol da classificação contra o Málaga, nas oitavas, nos acréscimos. O zagueiro de 32 anos passou também por Schalke 04, Krasnodar e Atlético/MG, onde não foi bem, e está sem clube desde maio, quando rescindiu seu contrato com o clube mineiro.

Foto: AFP

Dudu Cearense - volante

Quase não jogou pelo Botafogo nesta temporada. Aos 35 anos, o jogador vem perdendo espaço para atletas da base do Glorioso. Tem contrato com o clube até o fim do ano e não há movimentação até o momento para uma renovação do vínculo. Em 2015, o meia passou pelo Fortaleza e ficou até o meio do ano seguinte.

Foto: Bruno Gomes

Roger - atacante

Com contrato de empréstimo ao Corinthians terminando em dezembro deste ano, o atacante Roger é outro jogador que deve mudar de clube na próxima temporada. No Timão, Roger não conseguiu ser a referência buscada pelos treinadores, fazendo poucos gols e desagradando aos torcedores. Entre Internacional (clube ao qual pertence) e Corinthians, o atacante de 33 anos disputou 30 jogos e fez 6 gols.

Foto: Divulgação

Neto Baiano - atacante

Centroavante campeão da Copa do Nordeste de 2014 pelo Sport, Neto Baiano está sem clube. O jogador que estava no CRB/AL desde 2016. Na Série B deste ano, o atacante marcou 22 gols em 53 jogos pela equipe alagoana.

Foto: Douglas Araújo / Ascom CRB

Gum - zagueiro

No Fluminense desde 2019, o ídolo do clube carioca está sem contrato. Com a camisa do Tricolor das Laranjeiras, Gum fez 402 jogos e marcou 28 gols, sendo quatro em 53 partidas nesta temporada atual. O zagueiro conquistou duas vezes o título do Campeonato Brasileiro da Série A do Tricolor carioca.

Foto: Divulgação / Fluminense FC

Rafael Sóbis - atacante

Com pouco espaço no Cruzeiro, o atacante Rafael Sóbis não fica no clube de Belo Horizonte para 2019. O jogador recebeu proposta pelo Ceará e foi sondado pelo Fortaleza, que estão na elite do futebol nacional. Sóbis fez 38 jogos e sete gols pelo Cruzeiro neste ano, onde ajudou na conquista do bicampeonato da Copa do Brasil. O atacante conquistou duas vezes a Libertadores, 2006 e 2010, pelo Internacional/RS.

Foto: Divulgação

Cicero - meia

Também sem contrato, o meia Cicero foi um dos jogadores que foi sondado pelo Tricolor do Pici. Experiente, o atleta tem passagens por clubes como Bahia, Fluminense, São Paulo Santos e atualmente estava no Grêmio. Fora do país, também passou por Hertha BSC e Wolfsbur, da Alemanha, além do Al-Ghrafa, do Catar. O jogador de 34 anos fez seis gols em 46 jogos pelo time gaúcho nesta temporada.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Cleiton Xavier - meia

Sem clube, o jogador de 35 anos não viveu uma boa temporada. No CRB/AL por empréstimo, Cleiton Xavier disputou apenas quatro partidas e fez seu último jogo no dia 24 de julho, em disputa pela Série B. O jogador teve seu contrato rescindido pelo Vitória, clube a qual pertencia. Nos últimos dois anos, o meia fez apenas cinco jogos ao todo.

Foto: Divulgação / Palmeiras

Túlio de Melo - atacante

Após uma má passagem pelo futebol japonês, Túlio de Melo está sem clube desde o meio deste ano. Pelo Avispa Fukuoka, o atacante não marcou nenhum gol em sete jogos disputados. Com mais clubes franceses no currículo, Túlio atuou por clubes brasileiros como Atlético/MG, Santa Cruz, Sport e Chapecoense.