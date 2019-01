Comissão técnica da Seleção Brasileira acompanhará sete jogos 'in loco' na Europa

A comissão técnica da Seleção Brasileira definiu a primeira agenda de observações internacionais de 2019. Em pauta, sete partidas envolvendo os campeonatos inglês, espanhol, francês e português. O técnico Tite e o coordenador Edu Gaspar embarcam neste sábado (dia 26).

Eles estarão em Paris no dia 27 para o jogo entre PSG e Rennes. No dia 30 estarão em Anfield para Liverpool e Leicester e encerram a agenda no dia 02 de fevereiro com Barcelona e Valencia. Cleber Xavier, auxiliar-técnico, e Fernando Lázaro, analista de desempenho, embarcam na próxima terça-feira (dia 29) para assistir aos quatro jogos in loco a seguir:

Dia 30/01 - Porto x Belenenses

Dia 02/02 - Everton x Wolverhampton

Dia 03/02 - Manchester City x Arsenal

Dia 04/02 - West Ham x Liverpool

A Seleção Brasileira inicia neste ano uma nova etapa de trabalho. De acordo com Edu Gaspar, após as observações realizadas nos amistosos pós-Copa em 2018, a comissão técnica pretende dar mais foco à preparação do elenco que disputará a Copa América 2019.

"Toda a nossa preparação neste novo ciclo teve e terá uma característica definida. Convocamos 37 atletas no segundo semestre de 2018 para observações, sendo 11 pela primeira vez com oito estreias pela Seleção. Isso foi importante para colocarmos em prática o novo ciclo que é o foco na disputa da Copa América".

Nesta quinta-feira (24), a Seleção Brasileira conhecerá seus adversários na Copa América em sorteio que será realizado no Rio de Janeiro. Antes da competição, em março, um amistoso já está definido: a República Tcheca, em Praga, no dia 26.