Com time misto, River goleia Kashima e fica em 3º no Mundial

Depois de dar vexame no Mundial de Clubes ao ser vencido pelo Al Ain (EAU), o River Plate voltou a campo neste sábado (22) e goleou o Kashima Antlers (JAP) por 4 a 0, na decisão do 3ª lugar. Com uma formação mista, o time argentino contou com gols de Zuculini, Pity Martinez (duas vezes) e Borré, de pênalti.

A partida começou bem movimentada, com chances de gol para os dois lados. O River foi quem aproveitou. Aos 24 minutos do primeiro tempo, logo depois do goleiro do Kashima ser substituído por causa de lesão, Zuculini abriu o placar de cabeça, na sequência de uma cobrança de escanteio.

O River só ampliou a vantagem na segunda etapa. Borré teve um gol anulado e, aos 27 minutos, Martinez recebeu passe pela esquerda e bateu sem defesa. O meia, que está de saída para o Atlanta United (EUA), ainda anotou um golaço aos 48 minutos. Antes, aos 42min, Borré sofreu pênalti e ampliou o placar, para frustração dos japoneses, que partiam para o tudo ou nada a esta altura da partida.

Agora, o 3ª colocado do Mundial de Clubes retorna para Buenos Aires, onde terá festa neste domingo (22), ainda em comemoração ao título da Copa Libertadores, conquistado sobre o arquirrival Boca Juniors.