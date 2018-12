Com proposta do exterior, Marcinho não deve permanecer no Fortaleza

O Fortaleza pode não contar com Marcinho, um dos principais destaques da equipe que conquistou o título de campeão da Série B do Brasileirão, para a temporada de 2019. O atacante pertence ao Internacional/RS e deve ser negociado para um clube do exterior.

Apesar do Tricolor do Pici ter contrato com o atleta até meio do próximo ano, o clube gaúcho pode pedir o retorno do camisa 7 do Leão a qualquer momento caso o Inter precise ou receba oferta de clubes de fora do país.

Aos 23 anos, Marcinho fez 11 partidas pelo time de Porto Alegre/RS no início do ano e acabou sendo emprestado ao Fortaleza para a disputa da segunda divisão nacional, onde conquistou a taça de campeão do campeonato e marcou três gols em 25 jogos.