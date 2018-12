Com preços a partir de R$ 75, ingressos para o UFC Fortaleza começam a ser vendidos nesta quarta

Começam a ser vendidos, a partir desta quarta-feira (5), os ingressos para o UFC Fortaleza, que acontece em 2 de fevereiro de 2019, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Os preços dos bilhetes partem de R$ 75 (cadeira superior), e podem ser adquiridos pelo site www.tudus.com.br a partir das às 10h (horário local) ou na loja oficial do UFC no Shopping Iguatemi Fortaleza.

O UFC Fortaleza terá em sua luta principal a revanche entre os brasileiros Raphael Assunção e Marlon Moraes, na categoria peso-galo. Atual número 3 da divisão, o pernambucano Raphael vem de quatro vitórias seguidas, sendo uma delas sobre seu adversário no UFC Fortaleza, uma decisão dividida no UFC 212, no Rio de Janeiro, em junho de 2017.

Já Marlon Moraes, quarto da divisão, chamou a atenção dos fãs e do mundo do MMA ao vencer suas duas últimas lutas com nocautes como o último sobre Jimmie Rivera, na luta principal do UFC Utica, em junho, aconteceu aos 33 segundos do 1º round.

A luta co-principal do evento será entre o experiente Demian Maia, ex-desafiante ao cinturão meio-médio, e o nova-iorquino Lyman Good, que faz a sua quarta luta dentro do UFC. Outra presença certa é o do cearense Thiago “Pitbull’ Alves, que terá a oportunidade de fazer a sua primeira luta em casa pelo UFC, ccontra o americano Max Griffin, pelo peso-meio-médio.

Assim como em eventos anteriores, haverá pacotes de VIP Experience, ingresso que oferece experiências diferenciadas e exclusivas para os fãs, tais como assento reservado na luta e na pesagem, tirar foto com o cinturão dos campeões dentro do local mais sagrado do evento, o octógono, além de conhecer pessoalmente alguns atletas do evento.

Confira os valores:

Octógono Premium

R$ 850,00 (Inteira)

R$ 425,00 (Meia)

Cadeira Premium

R$ 550,00 (Inteira)

R$ 275,00 (Meia)

Cadeira Especial

R$ 400,00 (Inteira)

R$ 200,00 (Meia)

Cadeira (Categoria A)

R$ 320,00 (Inteira)

R$ 160,00 (Meia)

Cadeira (Categoria B)

R$ 220,00 (Inteira)

R$ 110,00 (Meia)

Cadeira Superior

R$ 150,00 (Inteira)

R$ 75,00 (Meia)

Cadeira Lounge*

R$ 470,00 (Inteira)

(Entrada = R$ 220,00)

(Serviço = R$ 250,00)

R$ 360,00 (Meia)

(Entrada = R$ 110,00)

(Serviço = R$ 250,00)

Camarotes**

R$ 620,00 (Inteira)

(Entrada = R$ 320,00)

(Serviço = R$ 300,00)

R$ 460,00 (Meia)

(Entrada = R$ 160,00)

(Serviço = R$ 300,00)

Card do evento (até o momento):

Raphael Assunção x Marlon Moraes

Demian Maia x Lyman Good

Thiago “Pitbull” Alves x Max Griffin

Alexa Grasso x Marina Rodriguez

Junior “Baby” Albini x Dmitry Sosnovskiy

Rogério Bontorin x Magomed Bibulatov

Mara Romero Borella x Taila dos Santos

*Card sujeito a alterações; mais lutas a serem anunciadas.

Para mais informações, visite www.ufc.com.br