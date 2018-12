Com novo percurso, inscrições para a 4ª Corrida Vida encerram neste domingo (9)

"Vamos Todos, Vamos Juntos!". Este é o tema da 4ª edição da Corrida Vida, evento que encerra o circuito de provas de ruas em Fortaleza no ano de 2018. Com percursos de 5, 10 e 15 km, as inscrições seguem abertas até o próximo domingo (9) e podem ser efetuadas através do site diariodonordeste.com.br/corridavida.

Realizada pelo jornal Diário do Nordeste por meio do projeto Vida Saudável, com direção da Nova Letra Conteúdos Criativos, a corrida será realizada no dia 16 de dezembro, com largada prevista para às 6h da manhã, no Centro Administrativo do Estado do Ceará, localizado no Cambeba. Antes prevista para acontecer na Praça Luiza Távora, a organização da prova mudou o local para permitir maior comodidade aos competidores, que irão dispor de um ambiente mais arborizado, seguro, com amplo estacionamento e acessos rápidos.

Atletas podem escolher um entre os três trajetos que irão realizar na Corrida Vida Divulgação

Simbolizando uma grande confraternização entre atletas amadores e profissionais, os inscritos desfrutarão de uma gama de serviços de apoio, com programação esportiva, cultural e premiação aos vencedores de cada um dos três percursos, descritos como Amizade, Esperança e Igualdade.